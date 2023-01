Afrique : vers la création d’un environnement propice aux véhicules électriques - adakar.com

Le Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique (Sefa, sigle anglais) va accorder une subvention d'assistance technique d'un million de dollars à la Facilité de mobilité verte pour le continent noir (GMFA, sigle anglais).



L’Afrique ne contribue que très peu au réchauffement climatique. Et le continent noir compte faire davantage pour préserver l’environnement en promouvant des moyens de transports plus écologiques. Le Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique (SEFA) du Groupe de la Banque africaine de développement va ainsi accorder une subvention d'assistance technique d'un million de dollars à la Facilité de mobilité verte pour l'Afrique (GMFA).





La subvention SEFA soutiendra la création d'un environnement propice aux véhicules électriques (VE), la conception de modèles commerciaux et de lignes directrices pour les secteurs public et privé. Il permettra aussi le développement d'un pipeline bancable de projets de mobilité électrique, la coordination régionale et la connaissance.



GMFA fournit une assistance technique et des capitaux d'investissement pour accélérer et développer les investissements du secteur privé dans des solutions de transport durables dans sept pays : Kenya, Maroc, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone et Afrique du Sud.



« Nous pensons que GMFA aura un impact considérable sur le marché africain en accélérant le passage à la mobilité verte, en réduisant plus de 2 175 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone d'émissions de gaz à effet de serre et en facilitant la création de 19 000 emplois à temps plein », », a déclaré Nnenna Nwabufo, directrice générale du Bureau régional de développement et de prestation de services en Afrique de l'Est de la Bad.





« La demande future de solutions de mobilité et de possession de véhicules devrait augmenter avec l'urbanisation rapide, la croissance démographique et le développement économique. Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de la Bad. Nous considérons cela comme un vote de confiance dans nos efforts pour passer aux solutions de mobilité électronique et faire avancer la transition du Rwanda vers une économie à faibles émissions de carbone », a soutenu Clare Akamanzi, directrice générale du Rwanda Development Board.



