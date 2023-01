Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, s’attaque à Ousmane Sonko - adakar.com

Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, s'attaque à Ousmane Sonko Publié le mardi 31 janvier 2023

© Autre presse par Dr

Pape Malick Ndour, le ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi

A l’occasion du Gamou-hommage dédié à Serigne Mansour Sy Djamil, Pape Malick Ndour faisait partie de la délégation de ministres qui a représenté le Président Macky Sall à Louga. Lors de sa prise de parole, le ministre de la Jeunesse n’a pas été tendre avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



« Nous ne sommes pas venus, cette nuit, à Louga pour évoquer les délires impudiques et lassants de Ousmane Sonko. Nous sommes ici au Ndiambour pour la commémoration de la vie et de l’œuvre de Serigne Moustapha Sy Jamil, un grand Sénégalais, homme de Dieu, qui a toujours travaillé pour la paix sociale, la concorde et la cohésion nationale. Donc, vous devinez aisément qu’il serait malvenu de citer le nom de ce monsieur poursuivi pour des crimes de viol et menace de mort en cette nuit de dévotion et de louanges à Allah », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur Sonko.



Sans s’arrêter, il va envoyer de nouvelles piques au leader de l’opposition. « Ce que je dirais à cet adepte des menaces et grand manipulateur est simple. Je ne parle pas en tant que ministre, mais en tant qu’acteur politique, mais également un jeune de sa génération. Qu’il sache que nous ne laisserons pas des apprentis pyromanes l’opportunité de brûler le pays », a-t-il ajouté.



« Nous ferons face et défendrons notre Sénégal à la hauteur des attaques d’où qu’elles puissent venir. Autant qu’il se dit prêt à laisser sa vie dans cette affaire de viol (…), autant nous sommes déterminés à sauvegarder la paix sociale. Son Gatsa-Gatsa le conduira irrémédiablement au « Massa Massa ». On l’attend de pied ferme sur le terrain », a terminé Pape Malick Ndour.