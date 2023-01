Présidentielle 2024 : Ce que des anciens maires comptent faire pour Macky Sall - adakar.com

Présidentielle 2024 : Ce que des anciens maires comptent faire pour Macky Sall
Publié le mardi 31 janvier 2023

Alors qu’il reste environ un an pour la Présidentielle de 2024, 160 anciens maires de communes membres de la mouvance présidentielle ont mis en place un mouvement dénommé ELAN dirigé par l’ancien député maire Alé Lô.



Ces anciens maires se sont regroupés pour apporter leur soutien au chef de l’État Macky Sall pour porter sa candidature à la présidentielle de 2024. A côté des maires en exercice de la mouvance présidentielle, ils viennent en appui afin de forcer le dispositif. Ainsi, ils comptent sillonner tout le pays à travers une tournée dans l’ensemble des 14 régions. Ce, pour mobiliser tous les acteurs qui se sentent découragés mais également copter d’autres cibles qui sont très proches de la politique du chef de l’Etat



Ces anciens mairrs vont également s’approcher d’anciens élus qui ont été des PCR, des maires, des députés, des ministres, des membres des Haut conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social environnemental, les autorités traditionnelles et chefs de village. Mieux, une assemblée générale sera tenue dans les jours.



« Le Sénégal est à la croisée des chemins et est entouré par une ceinture de feu qui nous obligent en tant que responsables de nous mobiliser pour ensemble relever le défi en raison des risque qui nous guettent de toutes parts, sans oublier les risques d’insécurité, de pauvreté et de sous emploi », a dit Alé Lo.



Ce dernier de poursuivre : « Nous pensons qu’il y a deux opportunités à saisir, à savoir le bilan de Macky Sall qui est très positif, notamment sur les infrastructures, mais également la place du Sénégal dans le dispositif international de même que ses relations internationales ».



Alé Lô appelle ainsi à « un sursaut national, à un dépassement de soi pour ensemble relever tous les défis, certes c’est pour accompagner le président Macky Sall en 2024, mais aussi c’est parce que nous avons l’intime conviction que c’est lui le meilleur choix dans le contexte mondial que nous vivons ».