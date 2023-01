Liberia: le président Weah annonce sa candidature à sa réélection - adakar.com

News Afrique Article Afrique Liberia: le président Weah annonce sa candidature à sa réélection Publié le mardi 31 janvier 2023 | TV5

Le président du Liberia George Weah a annoncé lundi qu'il briguerait un deuxième mandat consécutif à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest lors de l'élection prévue en octobre.



"Mes chers concitoyens, je viendrai sous peu vers vous pour vous demander de renouveler (...) pour la deuxième fois le mandat que vous m'avez accordé il y a six ans", a déclaré l'ancienne gloire du football dans un grand tumulte approbateur à la fin du discours annuel et solennel sur la situation du pays.



M. Weah, 56 ans, a promis un second "mandat riche d’opportunités, un mandat pour la transformation, un mandat pour le développement", mais aussi pour "la consolidation" des acquis.



Dans ce discours qu'il est tenu par la Constitution de délivrer chaque année devant les chambres du Parlement, M. Weah a défendu son bilan. "Permettez-moi de vous assurer que notre nation est forte, notre nation est stable, notre nation est pleine de vie (...) notre nation est en paix et en sécurité, et nous entendons qu'elle le reste", a-t-il dit.