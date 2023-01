Bonne gouvernance en Afrique : le Sénégal classé 9e sur 54 pays (Indice Mo Ibrahim) - adakar.com

Publié le mardi 31 janvier 2023

Dans le rapport de la fondation Mo-Ibrahim sur la bonne gouvernance en Afrique, le Sénégal est classé dans le top 10, avec un score de 62,4 (sur 100) en 2021. Le pays occupe la 9e place (sur 54 pays) en matière de Gouvernance globale en Afrique en 2021.



En Afrique de l’Ouest, le Sénégal arrive deuxième derrière le Ghana qui vient de connaître un défaut de paiement remettant ainsi en cause les chiffres de ses performances économiques.



Selon le rapport, le Sénégal est dans une logique de progression constante depuis 2012.«Le score de Gouvernance globale du (pays) s’est amélioré ces dix dernières années (2012-2021), lit-on dans le rapport Mo Ibrahim.Depuis 2012, le score du Sénégal s’est amélioré dans trois des quatre catégories, à savoir ‘Sécurité et État de droit’, ‘Fondement des opportunités économiques’ et ‘Développement humain’.»



Sur les 54 pays africains, 35 progressent, alors que 19 reculent en matière de bonne gouvernance, selon l'indice Mo Ibrahim qui classe les États du continent selon leurs efforts en matière de sécurité, participation, développement humain et opportunités économiques. En tête du classement : l'île Maurice, suivi des Seychelles, de la Tunisie, du Cap-Vert et du Botswana.



L’Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG) évalue les performances de 54 pays africains en matière de gouvernance au cours des dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Il est publié depuis 2007.



La Fondation Mo Ibrahim définit la gouvernance comme la fourniture de biens publics dans les domaines politique, social, économique et environnemental que chaque citoyen est en droit d’attendre de l’État, et que celui-ci est tenu d’offrir à ses citoyens.