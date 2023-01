UGB: un étudiant grièvement blessé durant les échauffourées avec les forces de l’ordre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société UGB: un étudiant grièvement blessé durant les échauffourées avec les forces de l’ordre Publié le mardi 31 janvier 2023 | pressafrik.com

© Autre presse par dr

Tchad: une ONG alerte sur des centaines de «déportations» après les manifestations meurtrières

Tweet

Un étudiant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis aurait été blessé lors de ces échauffourées ce lundi avec les forces de l'ordre, a-t-on appris. D'ailleurs, une réunion d'urgence a été convoquée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, demain mardi à Dakar. Cette rencontre verra la participation du directeur du CROUS et du recteur de l'UGB, ainsi que toutes les personnalités concernées.



Ce lundi matin, les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont barré la route nationale. Ce qui a été à l'origine des échauffourées. Ils dénoncent le nombre pléthorique d'étudiants orienté à UGB et le manque d’infrastructures capables de contenir les nouveaux bacheliers orientés à Sanar...



Ensuite, la coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) a décrété un mot d'ordre renouvelable de cessation de toute activité pédagogique et un autre de 120 heures de "journées sans tickets" (JST).