Sénégal: deux sculpteurs interpellent sur l’écologie avec un lion géant en plastique

Un lion monumental en plastiques recyclés : c’est le pari d’un duo de sculpteurs franco-guinéen actuellement en résidence à Dakar. Mamady Kanté et Fabien Borde veulent rendre hommage à cet animal symbole du Sénégal, mais surtout interpeller le spectateur sur l’état de la planète. Reportage au Centre culturel Blaise Senghor.



Mamady Kanté finalise la maquette de leur sculpture, pendant que son binôme, Fabien Borde, commence à tordre du métal pour la structure. « Là, il s’agit de représenter un lion, il a une patte posée sur un demi-globe. Le globe est sali de déchets pour représenter les catastrophes écologiques de notre temps », explique Fabien Borde. Le lion fera 2 mètres 50 de hauteur et sera constitué de plastiques récupérés. « On va essayer de jouer sur la couleur, c’est-à-dire de garder la totalité du corps du lion en plastiques recyclés, en choisissant plutôt des plastiques couleur fauve. »