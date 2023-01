Football/Organisation de la CAN 2025 : le Maroc, grand favori - adakar.com

Football/Organisation de la CAN 2025 : le Maroc, grand favori Publié le lundi 30 janvier 2023

Libreville (AGP) – Le retrait de l’organisation de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations à la Guinée, a rebattu les cartes quant au choix du nouveau pays hôte et dont le Maroc, fort de son expérience dans le domaine en plus de la qualité de ses infrastructures fait naturellement office de grand favori.



La Coupe d’Afrique des nations 2025 n’aura finalement plus lieu en Guinée. Un retrait de l’organisation à ce pays de l’Afrique de l’Ouest qui a bien évidemment donné des idées et fait naître le désir, dans d’autres pays de prendre le relais, en vue d’accueillir sur leurs terres, le premier événement sportif africain.



L’Afrique du Sud, l’Algérie, la Zambie, le duo Nigeria-Bénin et le Maroc sont en lice. En attendant l’identité de l’heureux élu au soir de la cérémonie prévue le 10 février prochain, plusieurs observateurs s’accordent à dire que « la candidature du royaume chérifien possède en effet des solides arguments pouvant faire pencher la balance de son côté». Ce, en dépit d’une forte concurrence qui pourrait venir du côté de l’Afrique du Sud ou de l’Algérie.



Ce pays situé au nord de l’Afrique, dispose à lui seul, d’énormes potentialités tant sportives, sanitaires et culturelles pour rendre belle, disons très belle la grande messe du football continental.