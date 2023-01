Département de Dakar: Le premier ministre Amadou Ba en tournée politique, cette semaine - adakar.com

Département de Dakar: Le premier ministre Amadou Ba en tournée politique, cette semaine
Publié le lundi 30 janvier 2023

© aDakar.com par DR

Le président de la République a nommé Amadou Bâ, nouveau Premier ministre

Dakar, le 17 septembre 2022 - Le président Sall a nommé Amadou Bâ en qualité de nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Tweet

Le premier Ministre Amadou Ba a entamé une tournée politique cette semaine au niveau du département de Dakar. Il a effectué des visites auprès de la famille Layène ce jeudi 26 janvier 2023 à Cambérène. Le Chef du gouvernement s’est aussi, rendu ce samedi 28 janvier 2023 à Grand Dakar, son quartier d’enfance. Il a rencontré dans ce quartier les militants et responsables qui ont fait le point sur les activités du parti et sur la vente des cartes de membres du parti. Et, d’autres communes de Dakar recevront le Premier ministre dans les prochains jours.