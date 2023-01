Dakar remporte le grand prix Douta Seck du Fesnac - adakar.com

La région de Dakar a remporté, samedi, le grand prix Douta Seck pour la meilleure participation artistique régionale de la 11ème édition du Festival national des arts et cultures, a constaté l'APS.



‘’Le grand prix Douta Seck revient à la région de Dakar avec un montant de trois millions de francs Cfa, car c’est la plus grande participation régionale pour avoir été deuxième en danse, au théâtre et en musique’’, a dit Ibrahima Mbaye DIT ‘’Thié’’, un des membres du jury composé entre autres d'Aziz Dieng et Malal Ndiaye.



Le prix a été remis au directeur du centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar par les ministres de la Culture, Aliou Sow, et de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow en présence de leur homologue de la Guinée Bissau invité spécial de cette clôture du Fesnac.



La région de Dakar a également remporté le 2e prix de la danse avec la troupe qui a présenté une chorégraphie sur le travail des femmes dans le secteur de la pêche.



Elle a aussi gagné le 2e prix en musique et le deuxième prix de théâtre.



La région de Ziguinchor a été aussi récompensée avec le premier prix en danse et en théâtre.



Louga a quant à elle remporté le troisième prix en danse et en musique.



La région de Saint-Louis a obtenu le premier prix de musique et Diourbel le troisième prix en théâtre.



Au total dix prix nationaux ont été décernés.



Le ministre Aliou Sow a attribué le ‘’prix de l’amitié Sénégalo- Bissau G



La clôture s'est faite à travers un concert de rap. Auparavant les artistes Simon Sène, Didier Awadi avaient égayé le public venu nombreux.



Palmarès Fesnac







-Grand prix Douta Seck



Dakar (3 millions CFA)







Danse



Ziguinchor (2 millions FCFA)

Dakar (1,5 millions CFA)

Louga (1 million CFA)

Théâtre



Ziguinchor (2millions CFA)

Dakar (1,5 millions CFA)

Diourbel (1 million CFA)





Musique



Saint-Louis (2 millions CFA)

Dakar (1,5 millions CFA)

Louga (1 million CFA)

Prix régionaux



Prix meilleure coiffure traditionnelle Anta Thiam

Prix meilleur chanteur Cheikh Mboup alias Waly 2

Prix meilleure danseuse groupe de danse Birkilane

Prix meilleur théâtre troupe de Birkilane

Prix meilleur poète Bara Ndao

Prix figure emblématique du ‘’Bëlëp’’ Ndukumaan (Dix millions de FCFA)

Prix meilleur conservateur du patrimoine bâti historique du terroir

Prix d’art culinaire Gie Goorgolou de Birkilane

Prix meilleure production littéraire Abou

Prix meilleur conteur Balé Thiombane











