Le Sénégal est propriétaire de son TER - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Sénégal est propriétaire de son TER Publié le lundi 30 janvier 2023 | seneplus.com

© aDakar.com par BL

Inauguration officielle du Train Express Régional

Dakar, le 27 décembre 2021 - le président de la République a procédé, ce lundi 27 décembre 2021, à l`inauguration du Train Express Régional (TER), désormais mis en service. Tweet

e porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a insisté samedi à Kaolack (centre) sur le choix du gouvernement de privilégier une ‘’souveraineté entière et exclusive'' dans l'exploitation du Train express régional



‘’Il faut noter que le Sénégal a fait le choix de la souveraineté, en étant propriétaire de son Train express régional. Quand je dis propriétaire, c’est entièrement et exclusivement. Le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares’’, a notamment précisé M. Fofana.



Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises (PME), réagissait à des informations relayées dernièrement dans la presse indiquant que le TER, assurant la desserte entre Dakar et Diamniadio n’appartenait pas encore en réalité au Sénégal.



‘’Il s’agit d’un débat un peu incongru et impertinent sur le TER, nourri sur la base d’un article publié par un quotidien français qui estimerait que le Sénégal n’est pas propriétaire de son Train express régional, que dans l’exploitation, le choix du partenaire n’a pas été fait de façon optimale et des questions de rentabilité se posent’’, a commenté le porte-parole du gouvernement sénégalais.



S'adressant à des journalistes en marge de l'ouverture officielle de la Foire internationale de Kaolack, une localité du centre du pays, a déploré les manipulations et la désinformation dont le projet a souvent l'objet.



‘’Cette propriété a été matérialisée par la création de la SETER, (la société d’exploitation du TER de Dakar). Il s’agit précisément d’une société d’exploitation qui a été sélectionnée suivant un processus rigoureux, dans lequel l’Etat du Sénégal a exigé de l’exploitant d’être actionnaire du capital de la SETER’’, a-t-il rappelé.



Il a fait savoir que cette société est un prestataire de l’Etat du Sénégal pour l’exploitation et la maintenance, a rappelé le porte-parole du gouvernement du Sénégal.