Le Sénégal n’a pas tiré les enseignements de la pandémie à Covid-19. C’est la conviction du président et fondateur de l’ONG « MEDIC. HUB », Adama Lam.

Invité du Jdd, il dit : « Qu’est-ce qu’il a été fait pour qu’on soit autosuffisant au moins sur une partie ? On n’a plus de mil, de maïs. On ne sait pas créer de produits médicaux. »

Par ailleurs, a-t-il regretté, il y a eu le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds force Covid-19, assorti d’une dizaine de demandes d’ouvertures d’informations judiciaires. « Ce qui montre qu’il faut revoir la gouvernance », en déduit-il.

Au niveau de la Santé, jugeant « l’architecture incomplète », il estime qu’il urge de « rebâtir un système médical global » visant à « étendre la couverture universelle à tout le monde ».



Dié BA