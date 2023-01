Au Sénégal et au Niger, des «arbres de vie» - adakar.com

Au Sénégal et au Niger, des «arbres de vie» Publié le lundi 30 janvier 2023 | RFI

Le moringa

Gros plan sur deux plantes présentes au Sahel, très résistantes à la sécheresse et très utiles aux populations humaines : le moringa et le hanza.



On l’appelle moringa (Moringa oleifera), mais les Sénégalais lui ont préféré en wolof un nom beaucoup plus parlant : nebeday, dérivé de l’anglais « never die » - il ne meurt jamais ! – pour signifier la résilience de cet arbre originaire d’Inde. Nebeday est donc, tout naturellement, le nom qu’a choisi le Français Jean Goepp, installé au Sénégal depuis l’adolescence, pour l’association qu’il a co-fondée il y a 11 ans et qui prône « le développement par l’environnement ». « Pour nous, le développement du Sénégal ne peut pas se faire sans l’arbre. Et pour nous, l’arbre, c’est la vie. Le nebeday, le moringa, est un arbre qui ne meurt jamais, et quand on l’a à côté de soi, on ne meurt jamais. »