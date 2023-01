Incendie au marché Ocass : une centaine de boutiques consumées, selon un délégué - adakar.com

Incendie au marché Ocass : une centaine de boutiques consumées, selon un délégué
Publié le dimanche 29 janvier 2023

Incendie au marché "salle de vente" de Dakar

Dakar, le 7 mars 2022 - un incendie a fait d`importants dégâts matériels au marché dit "salle de vente" de Dakar, ce lundi, 7 mars 2022.

Au moins 113 cantines sont parties en fumée à suite de l'incendie qui a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche une partie du marché Occas de Touba (centre), a indiqué à l'APS, le président du groupement des délégués des marchés de la cité religieuse.



‘’Actuellement, je ne peux pas estimer les dégâts matériels. Pour le moment, on a dénombré au moins 113 cantines qui sont parties en fumée. Les tabliers, les tailleurs entre autres font partie des sinistrés. Si on l’estime financièrement, c’est beaucoup d’argent perdu’’, a notamment déclaré Sény Dieng.



Il a salué la diligence dans l’intervention des sapeurs-pompiers avec à leur tête le général Mamadou Ndoye, commandant de la brigade mais également la police et la gendarmerie, qui n’ont ménagé aucun effort pour pouvoir maîtriser la situation.



Pour sa part, le chef de quartier de Touba mosquée et conseiller municipal, El Hadji Makhtar Diop a manifesté soutien aux sinistrés tout réclamant une modernisation de la pratique du commerce au marché Ocass.



‘’On veut un marché moderne qui répond aux exigences actuelles. On compte vraiment sur le soutien des autorités étatiques pour qu’on puisse avoir un marché moderne’’, a-t-il plaidé.



Un incendie dont l'origine n'a pas été encore déterminée, a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche une grande partie du marché Ocass de Touba. En visite sur les lieux du sinistre, le ministre de l’Intérieur Antoine Diome a fait part de l'engagement des autorités étatiques à œuvrer afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise.