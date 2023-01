Secteur de l’eau potable : la fraude engendre 14 milliards de dollars de pertes en Afrique - adakar.com

Publié le dimanche 29 janvier 2023 | financialafrik.com

Secteur de l’eau potable : la fraude engendre 14 milliards de dollars de pertes en Afrique

Les difficultés de financement et la problématique des pertes liées aux fraudes préoccupent les sociétés de production, de distribution et de commercialisation du secteur de l’eau potable en Afrique. Sous les auspices de l’Association africaine de l’eau (AAE) en partenariat avec la Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater), un colloque international sur la « Viabilité financière des sociétés d’eau en Afrique : maîtrise des pertes commerciales et des fraudes sur le réseau d’eau potable » s’est tenu les 26 et 27 janvier 2023 à Yaoundé.



Lesdites assises qui ont connu la participation des partenaires au développement avaient pour toile de fond, la recherche des solutions idoines pour maîtriser des pertes d’eau qui constituent un réel obstacle au processus d’approvisionnement.