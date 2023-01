CHAN 2023: l’Algérie et le Sénégal premiers qualifiés pour les demi-finales - adakar.com

CHAN 2023: l'Algérie et le Sénégal premiers qualifiés pour les demi-finales
Publié le samedi 28 janvier 2023 | RFI

L`équipe locale du Sénégal au CHAN 2023

Après l’Algérie, qui battu la Côte d’Ivoire (1-0), le Sénégal s’est qualifié en demi-finale du CHAN en s’imposant devant la Mauritanie (1-0) vendredi 27 janvier. Les deux équipes ont remporté leur match grâce à deux penaltys, mais aussi grâce à l’intervention décisive de la VAR.



C’est peut-être la marque d’une formation en confiance, portée par une dynamique enclenchée par l’équipe des aînés championne d’Afrique il y a un an. Le Sénégal a gagné le derby contre son voisin, la Mauritanie (1-0), mais il ne retiendra que la victoire qui lui permet de poursuivre l’aventure et d’accéder au dernier carré.



La Mauritanie méritait mieux, beaucoup mieux que cette défaite concédée sur un penalty de Lamine Camara (34e) après l’intervention de la VAR. Car avant, et même après, ce tournant de la rencontre, l’équipe d’Amir Abou a pris le match à son compte, dominant une équipe des Lions qui avaient pourtant fait forte impression lors du premier tour.