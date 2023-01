Les partenaires financiers promettent aux pays africains environ 18.135 milliards de francs CFA pour leur souveraineté alimentaire - adakar.com

Les partenaires financiers promettent aux pays africains environ 18.135 milliards de francs CFA pour leur souveraineté alimentaire
Publié le vendredi 27 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Les partenaires techniques et financiers (PTF) représentés au deuxième Forum de Dakar sur l’agriculture ont pris l’engagement d’octroyer à l’Afrique 30 milliards de dollars US (environ 18.135 milliards de francs CFA), pour la mise en œuvre des plans nationaux de souveraineté alimentaire au cours des cinq prochaines années, a annoncé, vendredi, à Diamniadio (ouest), le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.



Il a fait cette déclaration au dernier jour de cette rencontre internationale qui se tenait depuis mercredi à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar.



‘’Les partenaires au développement sont venus au sommet de Dakar 2. Ils ont écouté et vont agir. Ils ont promis de soutenir, à hauteur de 30 milliards de dollars US, la mise en œuvre des pactes nationaux visant à (…) développer l'agriculture pour les cinq prochaines années’’, a dit le président de la BAD.



‘’Nourrir l'Afrique : souveraineté alimentaire et résilience’’ est le thème du deuxième Forum de Dakar sur l’agriculture.



Les partenaires techniques et financiers des Etats africains ont également décidé de travailler avec les pays du continent, pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’agriculture, selon Akinwumi Adesina.



Le forum auquel ont pris part une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement ‘’est un appel de l'Afrique’’, qui estime qu'‘’il est temps pour [elle] de nourrir ses populations’’, a expliqué M. Adesina.



Il a salué l'engagement des chefs d'Etat africains à prendre des initiatives concrètes en vue de l'exécution des plans nationaux de souveraineté alimentaire.



‘’Cela montre votre ambition de nourrir l'Afrique. Vous avez montré votre volonté politique en [signant] des pactes nationaux et en partageant des idées sur ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs’’ du forum, a reconnu le président de la BAD.



‘’Nous travaillons ensemble pour la mise en œuvre des pactes nationaux’’, pour ‘’réussir à nourrir l'Afrique’’ aussi, a-t-il ajouté.



Le Banque africaine de développement s’est engagée, à l’ouverture du forum, à financer les initiatives agricoles et les politiques de souveraineté alimentaire des pays du continent, avec 10 milliards de dollars US (environ 6.045 milliards de francs CFA), au cours des prochaines années.



