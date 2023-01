Fipadoc: la vie d’un talibé dans un «daara» au Sénégal - adakar.com

Rien qu’à Dakar, le nombre de talibés – ces enfants de rue souvent exploités dans les daaras, les écoles coraniques – est estimé entre 50 000 et 200 000. Pour s’approcher le plus près possible de cette réalité très dure, le cinéaste belge Quentin Bruno a réalisé « Daara », un court métrage sous forme d’une contemplation visuelle, en banlieue dakaroise. Entretien au Festival international du film documentaire à Biarritz (Fipadoc).