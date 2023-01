Prison de Mbour : Le film de l’évasion des deux détenus - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Prison de Mbour : Le film de l’évasion des deux détenus Publié le vendredi 27 janvier 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

prison de mbour

Tweet

Deux détenus se sont évadés de la prison de Mbour aux environs de 4 heures du matin.



Un des évadés est le présumé meurtrier de la Franco-sénégalaise Anne-Marie Rosalie Ngom retrouvée morte chez elle, attachée et bâillonnée, le visage couvert d’un morceau de tissu.



Il s’agit de Mamadou Moustapha Diop, 22 ans, fils du journaliste de Sen Tv. L’autre évadé, du nom d’El Hadj Sarr dit est un un apprenti-chauffeur poursuivi pour vols et cambriolages.



Comment se sont-ils évadés ? L’OBS qui revient sur les circonstances de cette évasion, révèle que dans la nuit du 25 au 26 janvier, à 4 heures du matin, Mamadou Moustapha Diop et El Hadji Sarr qui partagent avec d’autres détenus la chambre n°9, se réveillent au moment où leurs codétenus sont encore dans les bras de Morphée.



A l’insu de ces derniers, El H Sarr et Mamadou M. Diop se retrouvent dans les toilettes. Là, les deux détenus récidivistes exécutent leur subterfuge bien huilé. Ils superposent deux bidons de 20 litres contenant de l’eau et servant à fermer la porte des toilettes de la cellule.



Ils parviennent à démonter subtilement les grilles d’aération des toilettes et se frayent un passage à travers cette issue. El Hadji Sarr, âgé de 21 ans et apprenti-camion, s’introduit le premier dans le trou et se retrouve de l’autre côté de la prison, dans la rue. Il est aussitôt imité par Mamadou M. Diop, âgé lui aussi de 21 ans.