Côte d'Ivoire : "l'activité économique a progressé de 7,4% en 2022 '' ( UEMOA) Publié le vendredi 27 janvier 2023

UEMOA

UEMOA

L'activité économique a progressé de 7,2% en Côte d'Ivoire en 2022, a indiqué l'Union Économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) dans un document intitulé" Note de cadre macro-économique 2022-2026 de l'Union''.



" L'activité économique a progressé de 7,4% en 2022, après 2,0% en 2020, soutenue par l’ensemble des secteurs, soit une révision à la hausse de 0,9 pp par rapport aux dernières prévisions. L’inflation a, quant à elle, été de 4,2% en 2021, contre 2,4% en 2020, soit le second taux le plus élevé de l’Union", a fait savoir l'UEMOA dans ce document consulté jeudi par Abidjan.net.



Au niveau des finances publiques, a précisé l'UEMOA, le déficit budgétaire global s’est réduit, passant de 5,6% du PIB en 2020 à 5,0% en 2021.

En ce qui concerne l’endettement, il a augmenté de 4,1 pp, se situant ainsi à 51,7% en 2021'', a ajouté le document.

A moyen terme, a assuré l'institution sous-régionale, la croissance économique ivoirienne continuerait d’être forte avec un taux qui passerait de 6,8% en 2023 à 6,2% en 2024, puis à 6,6% en 2025 et 6,2% en 2026, soutenue en grande partie par l’ensemble des secteurs d’activité.



'' Comparativement aux dernières perspectives, la croissance est globalement revue en baisse moyenne de 0,9 pp sur la période 2023-202'', a également souligné la note.

Selon la note, l' inflation ressortirait à 5,0% en 2022 et à 0,8% en moyenne sur la période 2023-2026.



'' Au niveau de l’UEMOA, en 2022, la situation économique reste marquée par une dégradation de la situation sécuritaire et des bouleversements institutionnels combinés à la hausse de l’inflation qui a atteint des taux historiques dans certains Etats membres. La croissance de l’Union devrait ainsi ralentir en ressortant à 5,5% après 6,1% en 2021. A moyen terme, l’activité économique progresserait, en moyenne, à 6,3% sur la période 2023-2026'', a conclu l' UEMOA.



