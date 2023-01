REMTP2023 : mécanismes pour stimuler le marché secondaire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société REMTP2023 : mécanismes pour stimuler le marché secondaire Publié le vendredi 27 janvier 2023 | financialafrik.com

© aDakar.com par BL

Ouverture du Sommet Dakar 2 sur l`Agriculture

Dakar, le 25 mars 2023 - Le Sommet Dakar 2 sur l`agriculture s`est ouvert, ce mercredi 25 mars 2023, au CICAD sous le thème “Nourrir l`Afrique: souveraineté alimentaire et résilience“. Tweet

Ouverts mardi 24 janvier à Dakar, sous le thème principal : « Diversité des investisseurs et efficience du Marché des Titres Publics », les débats de la 5e édition des réunions du marché des titres publics (REMTP) se sont poursuivis ce mercredi 25. Les panelistes ont abordé la question sur « la dynamisation du marché secondaire : comment réussir la transition vers une gestion active des titres publics ? ».



Les échanges ont porté sur les quelques mécanismes à mettre en place pour dynamiser le Marché secondaire des titres publics de l’UMOA. Un marché qui, selon les informations, est relativement peu profond et peu liquide. Les investisseurs sont peu nombreux et sont constitués à 90% de banques qui appliquent majoritairement une stratégie « buy and hold ».