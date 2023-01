TER de Dakar : Sénégal 0, SNCF 1, en attendant les prolongations... - adakar.com

La gare de TER à Dakar

Un an après son inauguration, le TER de Dakar exploité par la SNCF est très en retard sur ses objectifs financiers mais aussi de fréquentation. Tour d'horizon d'une cacophonie comme seule la France en a le secret.



Il y a un an, la SNCF ouvrait à Dakar le premier TER africain. Guillaume Pepy, l'ancien patron de la SNCF, avait en effet un objectif : réaliser à l'international 30% du chiffre d'affaires de la maison SNCF. La réalisation fut menée en un temps record après l'abandon de la RATP qui convoitait également ce réseau dakarois. C'est qu'Élisabeth Borne, à l'époque à la tête de la RATP, espérait faire de ce projet sa vitrine dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, d'autant plus que la régie n'exploitait aucun TER en France. Une ambition non poursuivie par celle qui lui a succédé à la tête de la Régie.