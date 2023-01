Sommet Dakar 2 : L’indispensable souveraineté alimentaire - adakar.com

Sommet Dakar 2 : L'indispensable souveraineté alimentaire Publié le vendredi 27 janvier 2023

© aDakar.com par LM

Le président Macky Sall visite des exploitations agricoles à Fatick et Kaffrine

Kaffrine, le 21 septembre 2020 - Le président de la République Macky Sall visite des exploitations agricoles dans les régions de Fatick et de Kaffrine dans le cadre de sa tournée économique.

Le potentiel agricole africain doit être libéré pour faire face aux crises multiformes et lutter contre la pauvreté des jeunes et des femmes sur le continent, a déclaré, mercredi à Diamniadio, près de Dakar, Siaka Coulibaly, représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire en Afrique.



'’Il y a un énorme potentiel dans le domaine agricole à libérer. Cela permettra de lutter contre la crise du marché, la hausse et le manque d’engrais et la pénurie mondiale alimentaire’’, a dit Siaka Coulibaly lors de ce sommet de 3 jours, en donnant lecture du message du secrétaire général de l’Onu Antonio Guteress.