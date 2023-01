Nourrir l’Afrique: Dakar 2, un nouveau départ pour l’Afrique ou du déjà-vu ? - adakar.com

Nourrir l'Afrique: Dakar 2, un nouveau départ pour l'Afrique ou du déjà-vu ? Publié le vendredi 27 janvier 2023

Ouverture du Sommet Dakar 2 sur l`Agriculture

Dakar, le 25 mars 2023 - Le Sommet Dakar 2 sur l`agriculture s`est ouvert, ce mercredi 25 mars 2023, au CICAD sous le thème "Nourrir l`Afrique: souveraineté alimentaire et résilience".

La brochette de chefs d’Etat et de dirigeants africains réunis depuis le 25 janvier 2022 à Dakar autour de l’objectif de « Nourrir l’Afrique » se sont relayés au pupitre hier, lors de la première journée, pour réaffirmer leur « ferme volonté » de parvenir à la sécurité et à la souveraineté alimentaire et agricole de l’Afrique.



Du président de la BAD, Akinwumi Adesina, qui a rappelé les 75 milliards de dollars de facture alimentaire sous forme d’importations alimentaires du continent, scandant son inusable « it is time for Africa to feed Africa« , au président Macky Sall du Sénégal, qui a décrit une crise sans précédent, imposant à notre continent de mettre fin à la dépendance alimentaire du continent, tous ont prêché dans le même sens. « L’Afrique doit apprendre à se nourrir par elle même et à contribuer à donner de la nourriture au reste du monde », a encore scandé Macky Sall dans un discours qui a brossé le potentiel africain et le paradoxe de la situation.