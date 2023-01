Déclaration Yewwi Askan Wi sur la confiscation du mandat de Mme Aminata Touré - adakar.com

Politique
Déclaration Yewwi Askan Wi sur la confiscation du mandat de Mme Aminata Touré
Publié le jeudi 26 janvier 2023

Déchéance du mandat de Mme Aminata TOURE : un coup d’état constitutionnel du Président Macky SALL



La confiscation du mandat de l’honorable députée Aminata TOURE par le Président de la République, par un procédé inique et illégal, relève de la haute trahison et sera considéré comme tel en temps opportun.



Le Président Macky SALL vient de se placer en dehors de la légalité constitutionnelle et perd de facto son titre de garant des Institutions et de leur fonctionnement régulier.



Le mandat de député est conféré uniquement par le Peuple.



En utilisant une procédure irrégulière à travers le Bureau de l’assemblée nationale pour imposer à l’honorable députée Aminata TOURE une fiction de démission pour insubordination, le Président de la République s’attaque au suffrage universel qui est le seul mode républicain pour conférer un mandat de représentation du Peuple.



Le but de cette forfaiture constitutionnelle est manifeste ; conscient que la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale ne tient qu’à un seul député, le Président Macky SALL a arbitrairement dépossédé de son mandat celle qu’il estime être une menace à la stabilité de sa majorité si fragile.



Dès sa nomination, son ministre de la Justice avait prévenu, dans une émission radio, que le Gouvernement s’emploiera à kidnapper le mandat l’honorable députée Aminata TOURE si elle s’obstinait à garder sa liberté de vote et d’opinion



En choisissant cette procédure de déchéance irrégulière, le président de la République s’est assuré que le Conseil constitutionnel se déclarerait incompétent pour trancher la léqalité de cette démission forcée, avant de commettre son infâme forfait.



Pour ceux qui en doutaient encore malgré les multiples dénonciations des forfaitures électorales de Macky SALL par l’opposition, des condamnations de la société civile des violations des droits et libertés des citoyens, le président de la République vient d’instaurer une DICTATURE DE FAIT avec ce droit de vie et de mort sur le mandat des députés du peuple qu’il s’est arrogé en violation manifeste de la Constitution et du suffrage universel.



La Coalition Yewwi Askanwi apporte son soutien indéfectible à l’honorable Députée Mme Aminata TOURE Elle s’engagera résolument à ses côtés pour contester, par toutes les voies judiciaires et politiques, la confiscation de son mandat.



Fait à Dakar, le 26 Janvier 2023



La Conférence des leaders