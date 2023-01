Brouille diplomatique Paris-Ouagadougou : La France rappelle son ambassadeur au Burkina - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Brouille diplomatique Paris-Ouagadougou : La France rappelle son ambassadeur au Burkina Publié le jeudi 26 janvier 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Luc Hallade, l’ambassadeur de la France au Burkina Faso

L’ambassadeur de la France au Burkina Faso, Luc Hallade, a été rappelé par Paris pour « consultations ». C’est ce qu’a déclaré le ministère des Affaires étrangères françaises jeudi 26 janvier 2023.



Ces informations ont été rapportées par plusieurs médias français dont France 24. Cette annonce intervient au lendemain de l’annonce du retrait des troupes françaises déployées au Burkina Faso d’ici un mois.



En décembre 2022, les autorités burkinabè avaient demandé à Paris le remplacement de son ambassadeur, Luc Hallade.



« Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris, pour mener des consultations sur l’état et les perspectives de notre coopération bilatérale », a annoncé le ministère des Affaires étrangères françaises.



Sur la question d’un éventuel remplacement de Luc Hallade, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre a fait référence à la visite au Burkina Faso de la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou il y a 15 jours.



La porte-parole a affirmé que la diplomate avait fait part de sa surprise au président de transition Ibrahim Traoré « vis-à-vis d’une démarche diplomatique peu habituelle ». Anne-Claire Legendre a aussi souligné que le sujet sera traité dans les formes diplomatiques d’usage.



En rappelant son ambassadeur, le ministère, qui ne confirme pas qu’il s’agit d’un futur remplacement, maintient sa justification : « Mener des consultations sur l’état et les perspectives de la coopération bilatérale » entre la France et le Burkina Faso.



