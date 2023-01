Le président sénégalais appelle "à trouver des solutions" à la précarité alimentaire de l’Afrique - adakar.com

Le président sénégalais appelle "à trouver des solutions" à la précarité alimentaire de l'Afrique
Publié le jeudi 26 janvier 2023 | Xinhua

DAKAR - Le président sénégalais Macky Sall a invité mercredi à Dakar ses homologues du continent ’’à trouver des solutions’’ à la situation de précarité alimentaire dans laquelle se trouve l’Afrique.



Selon M. Sall qui s’exprimant à l’ouverture de la deuxième édition du sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire, I’Afrique est à la croisée des chemins et fait face à une crise sans précédent.



’’Il y a sur le chemin de l’Afrique des problèmes qui nous maintiennent dans le statu quo d’une agriculture qui continuera à nous exposer à la précarité alimentaire et aux aléas climatiques, mais il y a également l’Afrique des solutions", a-t-il souligné.



Pour le président sénégalais, la question de la souveraineté alimentaire est ’’devenue une urgence de première nécessité’’ au moment où les pays d’Afrique ’’subissent de plein fouet l’effet combiné du changement climatique, de la pandémie et d’une guerre majeure’’.



Face à cette situation, l’Afrique doit apprendre à ’’se nourrir elle-même et contribuer à nourrir le monde parce que le continent en a le potentiel", a indiqué le président Macky Sall. Tout en faisant part de la détermination de l’Afrique ’’ à surmonter les obstacles pour relever les défis du moment’’, il a appelé les partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la dynamique enclenchée par les Africains.



Prévu pour trois jours, le sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire est organisé par la Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec le Sénégal.



Au total, 16 présidents, trois Premiers ministre et deux vice-présidents ont pris part à l’ouverture de ce sommet axé sur le thème "Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience".



Dénommée également "Dakar 2", la rencontre a pour ambition de ’’s’inscrire résolument dans la dynamique de l’Afrique des solutions qui puise dans son immense potentiel pour se nourrir par elle-même et nourrir le monde", expliquent les organisateurs dans un communiqué remis à la presse. Fin