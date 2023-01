Rencontre avec le Khalife général des Mourides: les précisions de Serigne Abdou Mbacké - adakar.com

© aDakar.com par BF

Visite de Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty chez Ousmane Sonko

Dakar, le 10 février 2021 - Le religieux Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty a rendu visite à Ousmane Sonko à sa résidence sise à la cité Keur Gorgui, à Dakar. Tweet

Après avoir rendu grâce à Allah et prier sur le prophète Mouhamad (PSL), je voudrais exprimer mes sincères remerciements au khalife général des mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké (Qu’Allah lui prête une longue vie et une santé de fer). Le saint homme m’a en effet fait l’honneur de me recevoir ce mercredi à Porokhane.



Au cours de cette entrevue, nous avons eu des échanges strictement privés et tenus dans le plus grand secret.



Toutefois, contrairement à ce qui a été écrit dans certaines publications de la presse, Serigne Mountakha n’a jamais prononcé en ma présence les propos qu’on lui prête et qui seraient destinés à Ousmane Sonko. Il en est de même des rumeurs selon lesquelles Ousmane Sonko serait en route pour Porokhane.



Si c’était le cas, je l’aurais moi-même révélé. Que ceux qui relaient de telles rumeurs sachent qu’ils font moins de tort à moi qu’au khalife qui, je le répète, n’a jamais tenu, en notre présence, de tels propos. Nous renouvelons ici notre allégeance à Serigne Mountakha et prions Allah de lui prêter une longue vie.



Serigne Abdou MBACKEKhalife de Serigne Cheikh Khady MBACKE