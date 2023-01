Sommet de Dakar sur l’Agriculture: comment nourrir l’Afrique - adakar.com

Sommet de Dakar sur l'Agriculture: comment nourrir l'Afrique Publié le jeudi 26 janvier 2023 | RFI

Ouverture du Sommet Dakar 2 sur l`Agriculture

Dakar, le 25 mars 2023 - Le Sommet Dakar 2 sur l`agriculture s`est ouvert, ce mercredi 25 mars 2023, au CICAD sous le thème “Nourrir l`Afrique: souveraineté alimentaire et résilience“. Tweet

À Dakar s'ouvre ce mercredi un sommet coorganisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement pour « libérer le potentiel de production alimentaire » du continent. Une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement sont attendus, et une quarantaine de pays seront représentés jusqu’au 27 janvier.



De notre correspondante à Dakar,



« Ce ne sera pas un sommet comme les autres », promet Beth Dunford, vice-présidente de la Banque africaine de développement pour l’agriculture, le développement humain et social. Avec les conséquences de la pandémie de Covid et de la guerre en Ukraine, il y a « urgence », dit-elle. « Nous savons que près de 250 millions d’Africains dorment chaque nuit en ayant faim, et c’est inacceptable. Nous savons aussi que les prix des denrées alimentaires augmentent, donc les populations ont plus de mal à nourrir leurs familles. Le coût des engrais augmente également, les agriculteurs ont des difficultés à produire plus. Donc c’est le moment de se mobiliser pour renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire », explique-t-elle.