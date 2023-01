Le rapport de la fondation Mo-Ibrahim pointe un déclin de la bonne gouvernance en Afrique - adakar.com

News Afrique Article Afrique Le rapport de la fondation Mo-Ibrahim pointe un déclin de la bonne gouvernance en Afrique Publié le jeudi 26 janvier 2023 | RFI

Vue de Dakar, capitale du Sénégal

Dans son indice de la bonne gouvernance, l'organisation fondée par le milliardaire anglo-soudanais fait le constat d'« un recul généralisé de la démocratie » et d'une « situation sécuritaire de plus en plus tendue ». Au cours de la décennie 2012-2021, le continent est devenu moins sûr et moins démocratique. Et même dans les pays dits « performants », il y a parfois aussi des surprises.





Sur les 54 pays africains, 35 progressent, alors que 19 reculent en matière de bonne gouvernance, selon l'indice Mo Ibrahim qui classe les États du continent selon leurs efforts en matière de sécurité, participation, développement humain et opportunités économiques. En tête du classement : l'île Maurice, suivi des Seychelles, de la Tunisie, du Cap-Vert et du Botswana.