Lancement des travaux de la 2e édition du Sommet sur l’alimentation en Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Lancement des travaux de la 2e édition du Sommet sur l’alimentation en Afrique Publié le jeudi 26 janvier 2023 | financialafrik.com

© aDakar.com par BL

Rentrée solennelle des cours et tribunaux

Dakar, le 23 janvier 2023 - Le chef de l`État a présidé, ce lundi 23 janvier 2023, la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Tweet

La deuxième édition du Sommet sur l’alimentation en Afrique (Dakar 2), organisée par la Banque africaine de développement (BAD), s’est ouverte ce mercredi 25 janvier à Dakar. L’événement qui tient sur le thème » Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience », se poursuivra jusqu’au 27 janvier dans la capitale sénégalaise.L’objectif de ces trois jours de discussion qui réunissent une vingtaine de chefs d’État et de gouvernements, les acteurs du secteur bancaire, les partenaires au développement et le secteur privé, est de passer en revue le potentiel agricole et alimentaire de l’Afrique...