Guy Marius Sagna à Sonko : « Tu es notre plan A, B, C…Z. Tu seras candidat par la force du peuple » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Guy Marius Sagna à Sonko : « Tu es notre plan A, B, C…Z. Tu seras candidat par la force du peuple » Publié le mercredi 25 janvier 2023 | Senego

© aDakar.com par GS

Législatives: Guy Marius Sagna a voté

Ziguinchor, le 31 juillet 2022 - La tête de liste départementale de YAW à Ziguinchor a voté, ce dimanche dans la matinée. Tweet

Dans un post, ce mercredi 25 janvier, le député et le secrétaire administratif du Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna a dévoilé une conversation avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Texte in extenso:



– Alors GMS ?

– Ousmane Sonko, tu es notre plan A, B, C…Z. Tu seras candidat par la force du peuple. Lui nak Macky, il n’a qu’à préparer ses bagages. Si Macky ose continuer à instrumentaliser la justice pour t’écarter de la prochaine élection présidentielle et être candidat pour une 3e fois, avec le peuple nous allons résister et défendre la démocratie, la constitution, la paix. Tout le monde peut être candidat à la prochaine élection présidentielle sauf lui Macky.

TOUT SAUF MACKY !



#GuyMariusSagna #MackySall #OusmaneSonko