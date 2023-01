Au Sénégal, la destitution d’Aminata Touré est-elle légale ? - adakar.com

Sénégal: l’ex-Première ministre Aminata Touré déchue de son poste de députée

Ancienne Première ministre de Macky Sall devenue une opposante farouche, « Mimi » Touré a été révoquée de son poste de députée lors d’une réunion du bureau de l’Assemblée nationale. Un « passage en force », selon elle.



Une nouvelle étape de la rupture entre l’ancienne Première ministre et la majorité présidentielle vient d’être franchie. Le bureau de l’Assemblée nationale sénégalaise a statué ce mardi 24 janvier au cours d’une réunion convoquée en urgence : Aminata Touré a perdu son statut de députée, à 10 voix contre 6. Les secrétariats de son parti, l’Alliance pour la République, et de sa coalition, Benno Bokk Yakaar, ont fait parvenir une lettre au bureau de l’Assemblée pour acter sa démission et demander sa destitution, votée à main levée par les députés.