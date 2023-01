Fonds de dotation de la décentralisation : l’Etat versé 30 milliards fcfa aux collectivités territoriales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Fonds de dotation de la décentralisation : l’Etat versé 30 milliards fcfa aux collectivités territoriales Publié le mercredi 25 janvier 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Billets de banque

Tweet

Le Fonds de dotation de la décentralisation de l’année 2023 a été arrêté à la somme de 30 milliards 381 millions 893 mille 311 francs CFA. Sur ce montant, Libération, qui donne l’information, précise que les départements-collectivités territoriales toucheront 7 milliards 19 millions 884 mille 224.



Les 14 régions, 46 départements et 127 arrondissements empochent 336, 400 millions FCFA Les villes et communes recevront la plus grosse part : 20 milliards 370 millions. Une somme de 550 millions FCFA a été dégagée pour le fonctionnement de l’Agence de développement local (ADL)…



Une enveloppe de 900 millions sera affecté aux Agences régionales de développement (ARD). L’Association des maires du Sénégal sera financée à hauteur de 400 millions tandis que l’Union des associations des élus locaux encaissera 200 millions, 175 millions FCFA pour le fonctionnement de l’Association des départements du Sénégal.