Publié le mercredi 25 janvier 2023

© Autre presse par DR

La police sénégalaise se renforce avec la sortie de la 46eme promotion composée de 1256 policiers dont des commissaires, des officiers, sous-officiers et agents de police. Elle a pour parrain feu Amar Khary Seye, ancien commandant de la police divisionnaire de classe exceptionnelle et compte six gabonais.



Le ministre de l’Intérieur a annoncé que les efforts de recrutement ‘’seront poursuivis dans les années à venir’’. Antoine Felix Diome a annoncé, hier mardi, le recrutement ‘’très prochainement’’ de plus 4000 fonctionnaires de police.



‘’J’ai le plaisir d’annoncer ici que très prochainement, on procèdera à un recrutement de plus de 4000 fonctionnaires de police’’, a-t-il déclaré Antoine Diome à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 46ème promotion de la Police nationale.



Ce n’est pas tout. Il a annoncé que la Police va acquérir aussi d’importants moyens matériels et logistiques ainsi que la construction et la mise en fonction de nombreux services de police sur toute l’étendue du territoire.