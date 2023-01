Ce que révèle l’enquête sur les 800 kg de cocaïne saisis - adakar.com

Ce que révèle l'enquête sur les 800 kg de cocaïne saisis Publié le mercredi 25 janvier 2023

© aDakar.com par DIRPA

Plus de 800 kg de cocaïne saisis par la Marine sénégalaise

Dakar, le 24 janvier 2023 - La Direction de l`information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA) a annoncé, ce mardi, la saisie de 805 kg de cocaïne dans un navire au large de Dakar.

On en sait un peu plus sur la saisie de 805 kg de cocaïne par la Marine nationale. D’après Libération, l’opération a été opérée dimanche dernier à bord d’un navire battant pavillon gambien. Elle s’est déroulée à 335 km au large de Dakar.



Mais depuis lors l’information a été gardée secrète. Cette précaution a été prise afin de permettre à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de mener l’enquête.





Dans le cadre de cette affaire, 7 personnes ont été interpellées à bord du navire lors de cette opération, indiquent Libération. Elles sont entre les mains de l’Unité mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC), une entité de la Subdivision des Douanes de Dakar Port. Elles sont 3 Gambiens, 3 Ghanéens et un Italien.