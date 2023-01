CHAN 2023: des affiches alléchantes pour les quarts de finale - adakar.com

Le choc Algérie-Côte d’Ivoire et le derby Sénégal-Mauritanie constituent les deux grosses affiches des quarts de finale du CHAN 2023. Sur les huit équipes présentes en quarts de finale lors de la dernière édition, aucune ne s'est qualifiée cette fois pour le second tour. La succession du Maroc, forfait, est plus que jamais ouverte



Le Niger a été le dernier pays à valider son ticket pour les quarts de final du CHAN 2023 mardi en réussissant l’exploit face au Cameroun (1-0). Les hommes de Harouna Doula ont douché les favoris camerounais en inscrivant leur but à la 71e minute. Une victoire qui leur permet de finir en tête du groupe E et de décrocher l’unique ticket de cette poule à trois. Le Mena va croiser le Ghana samedi 28 janvier (19h TU) pour le dernier quart de finale.