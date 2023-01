La sécurité alimentaire au menu des échanges entre les présidents sénégalais et irlandais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie La sécurité alimentaire au menu des échanges entre les présidents sénégalais et irlandais Publié le mercredi 25 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Le message à la Nation du président de la République, Macky Sall

Tweet

Le chef de l’Etat sénégalais et son homologue irlandais ont échangé, mardi, à Dakar, sur la sécurité alimentaire, l'impact des changements climatiques, etc., rapporte la présidence sénégalaise.



La même source signale que le président irlandais Michael D.Higgins a été reçu ce jour par son homologue sénégalais Macky Sall.



‘’Les deux dirigeants ont abordé les sujets tels que la sécurité alimentaire, l'impact des changements climatiques et l'importance de renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes dans la société’’, selon un tweet de la présidence.



Michael D.Higgins vient prendre part au Forum de Dakar sur l’agriculture qui s’ouvre mercredi à Diamniadio à l’initiative du Sénégal et de la Banque africaine de développement (BAD).





OID/ASB