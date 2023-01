Samba Ka, qui a passé sa première nuit en prison, sera jugé le 1er février - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Samba Ka, qui a passé sa première nuit en prison, sera jugé le 1er février Publié le mercredi 25 janvier 2023 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Prison : Reprise des visites aux détenus le 7 avril, plats et colis acceptés uniquement le weekend

Tweet

Déféré hier dans la matinée au parquet par les limiers du commissariat urbain de Linguère pour les faits de vol commis la nuit avec moyen de transport et dommage à la propriété mobilière et immobilière d’autrui, le face-à-face entre le tiktokeur Samba Ka et le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Louga n’a duré que quelques minutes.



En effet, le maître des poursuites a envoyé le natif d’Afé Lèye en prison, à la suite d’un mandat de dépôt. Il a visé les faits de vol commis la nuit avec effraction et usage de moyens de locomotion. Selon nos sources, il sera jugé le mercredi 1er février en flagrant délit.



Selon plusieurs interlocuteurs, Samba Ka, lors des faits, a eu à bénéficier probablement d’une situation atténuante, vu qu’il a échappé belle à l’instruction.



En effet, selon nos informations, au cours de l’enquête, un des portables qu’il a dérobés dans le multiservice a été retrouvé. Selon toujours nos sources, l’enquête a montré que Samba Ka n’en était pas à son premier coup. Interrogé sur cet état de fait, il a déclaré qu’il profitait des marchés hebdomadaires pour cibler les magasins à cambrioler. Ensuite, il passait à l’acte, au moment propice. Il était toujours parvenu à déjouer la vigilance des propriétaires, de même que celles des forces de défense et de sécurité.



Interrogé sur ses mobiles, il a confié aux enquêteurs avoir agi de la sorte, à cause de la forte demande sociale, notamment de ses proches qui croient qu’il roule sur de l’or, alors qu’il n’en est rien.



Pour rappel, le célèbre tiktokeur a été interpellé, vendredi dernier, par les limiers du commissariat urbain de Linguère, suite à une série de cambriolages, la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier dernier. Il a été trahi par les caméras de surveillance.

Commentaires