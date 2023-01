Rentrée des Cours et tribunaux : La Justice sur la balance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rentrée des Cours et tribunaux : La Justice sur la balance Publié le mercredi 25 janvier 2023 | Le Quotidien

© aDakar.com par PMD

Audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux

Dakar, le 18 janvier 2022 - Le chef de l`État a présidé, ce mardi 18 janvier 2022, l`Audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux à la Cour suprême autour du thème "Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national". Tweet

Lors de la Rentrée solennelle des cours et tribunaux, le Président Sall a assuré que l’Etat défendra la Justice et les magistrats.



C’est une coïncidence de calendrier. La Rentrée solennelle des cours et tribunaux s’est tenue hier dans un contexte de tension politico-judiciaire liée à l’affaire Sonko-Adji Sarr et d’autres affaires qui mettent le pouvoir judicaire sous les feux de la critique. Dans son discours, le Président Sall, président du Conseil supérieur de la magistrature, a tenu rassurer les magistrats : «La confiance des citoyens en la Justice n’est pas une exclusivité de notre pays.



Dans un pays partenaire, une loi vient d’être votée portant restauration de la confiance des citoyens envers la Justice (France). Donc ce n’est pas un sujet nouveau. Mais ce n’est pas une raison pour qu’on jette l’opprobre sur les acteurs de la Justice et sur la Justice elle-même. L’Etat en ce qui le concerne défendra avec fermeté la Justice et les magistrats qui sont chargés de l’incarner.»



Comme toujours, le débat sur l’indépendance de la Justice est un sujet qui refait surface à chaque rentrée solennelle des cours et tribunaux. Dans un contexte de tensions et de suspicions, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Mamadou Seck, demande aux magistrats à ne pas céder sur leur indépendance. Il dit : «Chers magistrats, l’indépendance qui vous est offerte par vos statuts, et dont vous pouvez disposer à souhait, a comme contrepartie de puissantes sujétions exigeant l’exercice compétent et impartial de vos fonctions et conséquemment, vous ne pouvez pas vous soumettre à des obligations ou contraintes de nature à restreindre votre liberté de réflexion ou d’action. Vous ne pouvez pas porter atteinte à votre indépendance.» Il ajoute : «Dans l’exercice professionnel d’un magistrat, qu’il soit du siège comme du Parquet, l’indépendance a une dimension personnelle qui l’oblige à ne jamais sacrifier ce qui fonde et justifie son action, à savoir les exigences déontologiques de la profession. Les principes essentiels de votre profession ne sont pas des slogans que l’on brandit comme un étendard, ils sont les conditions cumulatives et nécessaires du respect et de l’acceptation des décisions de Justice par les justiciables.»