Publié le mercredi 25 janvier 2023

Photo: Pierre Goudiaby Atepa, architecte

Pierre Goudiaby Atepa est le nouveau président du Club des investisseurs sénégalais (CIS). Il remplace à ce poste l’homme d’affaires Babacar Ngom. Ceci fait suite à l’Assemblée générale qui a eu lieu avant-hier samedi.



Lors de cette journée, suivant les dispositions statutaires, selon une note parvenue à notre rédaction, l'Assemblée générale a partagé les différents rapports d'activités et procédé à l'élection d'un nouveau bureau, avant de discuter des orientations du club.



Le CIS a ainsi procédé à l'approbation des comptes et produit une motion de remerciement à l'endroit du président Babacar Ngom, qui a été élu président d'honneur du CIS.



L'architecte Pierre Atepa Goudiaby a été porté à la présidence du club dont le nouveau bureau a été élu à l'unanimité. Victor Ndiaye est le nouveau vice-président, Mamour Fall a été élu trésorier et Baydi Dieng est l’actuel secrétaire général.



Ce nouveau bureau, selon le document, compte quatre vice-présidents et cinq administrateurs.



L’ancien vice-président et nouveau patron du CIS est né à Ziguinchor en 1947. Il est ingénieur et architecte.