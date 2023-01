Trafic: 805 kg de cocaïne saisis par la Marine sénégalaise (officiel) - adakar.com

News Société Article Société Trafic: 805 kg de cocaïne saisis par la Marine sénégalaise (officiel) Publié le mardi 24 janvier 2023 | aDakar.com

Dakar, le 24 janvier 2023 - La Direction de l`information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA) a annoncé, ce mardi, la saisie de 805 kg de cocaïne dans un navire au large de Dakar. Tweet

C'est une saisie record que la Marine nationale sénégalaise a opéré, le dimanche 22 janvier 2023. L'information n'a été portée au public que ce mardi 24 janvier 2024 par la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA).



Plus de 800 kilogrammes de cocaïne ont été saisis par les éléments de la Marine nationale à 335 km au large de Dakar.



À bord du Patrouilleur de haute mer Kédougou, les éléments de la Marine sénégalaise ont intercepté un navire qui contenait à son bord quelque 805 kilogrammes de cocaïne.



Cette saisie importante survient après une longue série de saisies d'importantes quantités de cocaïne. La dernière saisie importante opérée par les douaniers sénégalais a eu lieu en octobre 2021. Plus de deux tonnes de cocaïne avaient été saisies dans un navire au Port autonome de Dakar.





Makhtar C.