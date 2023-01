Vol dans un magasin Auchan: Deux (02) jeunes écopent 2 ans de prison - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Vol dans un magasin Auchan: Deux (02) jeunes écopent 2 ans de prison Publié le lundi 23 janvier 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Versement de 4% des bénéfices à Macky Sall : Auchan répond à Pape Alé Niang

Tweet

Pour se soûler, deux jeunes volent une bouteille de whisky dans un magasin Auchan et écopent 2 ans de prison. C’est la peine infligée aux prévenus Habib S. et Ch. Mb. Faye par le Tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 23 janvier 2023 pour vol en réunion dans un magasin Auchan.

Habib S. et son acolyte Ch. Mbacké Faye, pour vol en réunion, ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils avaient dérobé une bouteille de Whisky dans un magasin Auchan. En effet, il résulte des débats d’audience que les mis en cause sont entrés dans le magasin pour acheter deux bouteilles de Whisky.



Et pour passer à la caisse, ils ont décidé de payer une seule bouteille afin de dissimuler l’autre. Mais ils ont été trahis par la vigilance du vigile qui a suivi de près toute la scène. Au moment de sortir, ils ont été interpellés par le gardien du magasin qui leur a demandé de restituer la bouteille et une amende de 20 000 francs Cfa. Mais les prévenus ont refusé de payer ladite somme. C’est dans ces circonstances, qu’ils ont été transportés à la police. Placés sous mandat de dépôt depuis le 19 janvier, ils ont fait face ce lundi 23 janvier 2023 au tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion. Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, les mis en cause Habib S. et Ch. Mbacké Faye ont tout nié.



Selon Habib S. les faits ne se sont pas passés ainsi. « Ce jour-là, nous étions en manque d’alcool, c’est pour cela que nous sommes entrés dans le magasin. Nous avons payé une bouteille », déclare-t-il. Son co-prévenu abonde dans le même sens.



Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement a déclaré les prévenus coupables et les condamne à 2 ans de prison dont 1 mois ferme.