Une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement annoncés au Forum de Dakar sur la souveraineté alimentaire Publié le lundi 23 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement prendront part au Forum de Dakar consacré à la souveraineté alimentaire et la résilience afin de défendre leurs pactes nationaux sur le sujet devant la Banque africaine de développement (BAD), initiatrice de l’évènement prévue à partir de mercredi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, a appris l’APS de source officielle, lundi.



‘’Des représentants d’une quarantaine de pays dont 20 chefs d’Etat et de gouvernement seront au Forum de Dakar pour défendre leurs pactes nationaux de souveraineté alimentaire afin de convaincre les bailleurs de la pertinence des projets élaborés dans le domaine de l’agriculture, la pêche, l’élevage’’, a souligné le ministre sénégalais de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire



Intervenant lors d’une conférence de presse, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé la participation du président de la BAD, du Directeur général de la FAO, du président de la Banque islamique de développement et d’autres experts dans divers domaines.



Il n’a pas donné davantage de détails sur l’identité des chefs d’Etat et de gouvernement attendus à cette rencontre internationale de trois jours.



Ndiaye a néanmoins fait savoir que chacune des délégations au Forum disposera d’une salle pour présenter et défendre son Pacte national de souveraineté alimentaire.



Le Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CCAD) va abriter cet évènement continental axé sur l'action engageant les chefs d'Etat et de gouvernements africains dans la mobilisation des ressources destinées à exploiter le potentiel agricole et alimentaire du continent.



En 2016, la BAD et d’autres partenaires de l’Afrique avaient tenu un sommet à Dakar pour s’engager à ‘’améliorer la qualité de vie des populations, à industrialiser, éclairer, intégrer et nourrir l’Afrique’’.



Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, son collègue en charge de l’Elevage et des Ressources animales, Aly Saleh Diop, la vice-présidente de la BAD chargée de l’Agriculture, du développement social et humain, Beth Dunford, ont pris part, à côté d’Aly Ngouille Ndiaye à la rencontre avec la presse.





ADL/AKS/ASB