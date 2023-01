Andrew Mitchell : Pourquoi le Mister Afrique du Royaume Uni vient au Sénégal - adakar.com

Andrew Mitchell : Pourquoi le Mister Afrique du Royaume Uni vient au Sénégal
Publié le lundi 23 janvier 2023

Des ambassadeurs accrédités au Sénégal présentent leurs lettres de créances au chef de l`État

Dakar, le 21 janvier 2023 - Le président de la République a reçu les lettres de créances des ambassadeurs de la Syrie, de l’Egypte, de l’Irlande et de la Malaisie, nouvellement accrédités à Dakar Tweet

Le ministre britannique en charge de l'Afrique et du développement, Andrew Mitchell, va effectuer à partir de ce mardi sa première visite au Sénégal. Il rencontrera, au cours de ce séjour de deux jours, le Président Macky Sall et le Premier ministre Amadou Ba au cours de sa visite, afin de célébrer la “coopération existante et de discuter des plans visant à accroître les investissements et le commerce britanniques et à approfondir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la santé et du climat”, renseigne un communiqué de l’Ambassade d’Angleterre. Avec la ministre de l'économie Oulimata Sarr, il signera le tout premier protocole d'accord entre le Royaume-Uni et le Sénégal, symbole d’un partenariat croissant.



Le Royaume-Uni espère établir un partenariat plus étroit et des liens plus importants en matière de commerce et d'investissement sur le long terme avec le Sénégal. M. Mitchell estime que le développement économique est essentiel pour relever des défis tels que l'insécurité alimentaire et le changement climatique et il étudiera les possibilités d'accroître les investissements britanniques dans le pays afin d'avoir un impact positif réel et durable.



Au cours de sa visite, il verra l'impact des investissements réalisés à ce jour, notamment un partenariat de 1,7 milliard de dollars entre British International Investment et DP World, qui comprend un nouveau port à conteneurs à Ndayane, le plus grand investissement terrestre du Sénégal. Ce port permettra la création de plus de 20 000 nouveaux emplois et contribuera à lever les obstacles à une plus grande croissance économique.



Il verra le programme phare du British Council, English Connects, et visitera un dispensaire où le soutien du Royaume-Uni permet d'accroître l'accès au planning familial volontaire, pour atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.



Andrew Mitchell se rendra également à l'Institut Pasteur de Dakar pour s'informer de l'impact du soutien britannique et de leurs projets de développement de vaccins contre le Covid et d'autres maladies mortelles.



Il participera, par ailleurs, au sommet sur la sécurité alimentaire organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD) au Sénégal, sous l'égide de S.E. le Président Sall, afin de discuter avec les dirigeants africains des moyens de résoudre la crise de la sécurité alimentaire sur le continent.



Représentant le Royaume-Uni au sommet Feed Africa, une initiative dirigée par l'Afrique, le ministre écoutera les dirigeants africains parler des causes de l'insécurité alimentaire croissante et de leur vision pour accélérer la transformation de l'agriculture, dans le but de maximiser l'impact du Royaume-Uni dans la réduction des pénuries alimentaires sur le continent. "En tant que principal soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD), je suis ravi de participer au sommet "Dakar 2 : Nourrir l'Afrique", qui porte sur une question sur laquelle nous devons tous travailler ensemble, a-t-il déclaré. Avec la guerre de la Russie en Ukraine qui exacerbe les impacts déjà drastiques des conflits régionaux en Afrique et le changement climatique sur la sécurité alimentaire, je veux aussi entendre directement de Macky Sall et d'autres dirigeants africains les problèmes auxquels le continent est confronté et comprendre comment le Royaume-Uni peut soutenir davantage les pays africains alors que nous faisons face à ces défis, ensemble."