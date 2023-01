Rentrée solennelle des cours et tribunaux: Macky Sall annonce un programme de construction de 69 infrastructures pour une enveloppe globale de 250 milliards FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rentrée solennelle des cours et tribunaux: Macky Sall annonce un programme de construction de 69 infrastructures pour une enveloppe globale de 250 milliards FCFA Publié le lundi 23 janvier 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Rentrée solennelle des cours et tribunaux

Dakar, le 23 janvier 2023 - Le chef de l`État a présidé, ce lundi 23 janvier 2023, la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Tweet

Le chef de l’État, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a présidé, ce lundi 23 janvier 2023, la rentrée solennelle des cours et tribunaux.



L’audience solennelle tenue à la Cour suprême en présence des acteurs du système judiciaire, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité au Sénégal avait comme thème: "la protection des usagers dans le système de santé publique".



"L’hôpital, de jour comme de nuit, a l’obligation d’assurer un service d’urgence, d’accueillir et de soigner les malades sans distinction, une disposition largement partagée par les différents orateurs. Dans la protection des usagers, des dysfonctionnements ne manquent pas. Mais cela ne doit pas occulter le travail remarquable des acteurs de la santé", souligne la note justifiant le choix du thème.



Dans son discours, le président de la République, Macky Sall est revenu sur le vaste programme de modernisation des infrastructures judiciaires engagé par l’État du Sénégal. Le président Macky Sall a abordé le programme de construction de 69 infrastructures (cours et tribunaux ainsi que des établissements pénitenciers) pour un coût global de 250 milliards FCFA.



La rentrée solennelle des cours et tribunaux qui s’est déroulée en présence du premier président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, et du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall a été l’occasion pour les acteurs de revenir sur les attaques et autres critiques dont la justice fait l’objet. À ce propos, le chef de l’État a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l’Etat de droit, dont l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante.



Le Premier ministre, Amadou Ba, ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental, Amadou Mame Diop, et Idrissa Seck ont assisté à la rentrée solennelle.



Makhtar C.