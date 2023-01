Dakar veut servir de ’’plaque tournante" des multinationales japonaises (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Dakar veut servir de ’’plaque tournante" des multinationales japonaises (ministre) Publié le lundi 23 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par MB

Oulimata Sarr prend officiellement ses fonctions au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération

Dakar, le 23 septembre 2022 - La passation de services au Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a eu lieu ce Vendredi 23 Septembre 2022. Oulimata Sarr a pris ses fonctions en remplacement de Amadou Hott. Tweet

La ministre sénégalaise de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a fait part lundi à Dakar, de la volonté du Sénégal de servir de ''plaque tournante" en Afrique des multinationales japonaises.



‘’La volonté du Sénégal est de se positionner comme une plaque tournante en Afrique pour les multinationales japonaises desservant les marchés régionaux (…)", a-t-elle notamment dit.



La ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération co-présidait, avec l'ambassadeur du Japon, Izawa Osamu, la troisième édition du comité économique pour la promotion de l’investissement des entreprises japonaises au Sénégal.



L’objectif de cet atelier est d’attirer davantage, dans les meilleures conditions, les investissements privés nippons.



La ministre a expliqué que le gouvernement cherche ainsi à ‘’développer les investissements directs étrangers, avec des entreprises étrangères, qui viennent investir, en partenariat avec le secteur privé local, dans des projets marchands à forte valeur ajoutée".



Elle a souligné que le gouvernement sénégalais est prêt à soutenir ces efforts par des mesures spécifiques.



Selon Oulimata Sarr, ‘’le Sénégal veut réduire sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur à travers une industrialisation durable et inclusive, asseoir sa souveraineté aux plans alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, consolider la protection sociale et l’équité territoriale".



Elle a expliqué que la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ont fortement perturbé les circuits de distribution mondiaux.



Mme Sarr a insisté sur la nécessité pour le Sénégal de veiller à équilibrer ses relations commerciales et produire plus de biens à forte valeur ajoutée à destination du Japon.





FDS/ASB/OID