News Sport Article Sport CHAN 2023 : le Sénégal, victorieux contre la RDC, file en quarts de finale Publié le lundi 23 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

CHAN 2023: Pape Thiaw, le « talonnier » sur les pas d’Aliou Cissé

L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en battant, dimanche, sur le score de 3 à 0, la République démocratique du Congo (RDC), lors de la troisième et dernière journée du groupe B.



Les Lions ont terminé premiers du groupe avec six points. La Côte d'Ivoire avec quatre points grâce à sa victoire par 3 buts à 1 face à l'Ouganda est la deuxième équipe qualifiée



Le Sénégal a ouvert le score à la 23e mn grâce au joueur du Casa Sports, Ousmane Diouf.



Les Lions ont joué en supériorité numérique depuis la 33e mn, après l'expulsion de Kévin Mundeko auteur d'un tacle sévère sur l'attaquant de Guediawaye FC Cheikh Ibra Diouf.



Les joueurs de Pape Thiaw ont parfaitement bien maîtrisé leur match jusqu'à la pause. Les Lions ont maintenu leur domination au retour des vestiaires, et ont continué à se montrer menaçant.



Sur une action de jeu, Lamine Camara, victime d'une faute est sorti sur blessure à la 48e mn. Le milieu de terrain de Génération Foot, très décisif dans le jeu sénégalais est remplacé par Moussa Ndiaye.



Sur une belle action de jeu, amorcée à la 74e mn, le Sénégal double la mise grâce à Pape Diallo.



Trois minutes plus tard, le joueur congolais Baggio Siadi offre un troisième but au Sénégal en déviant, dans ses buts, un centre du sénégalais Malick Mbaye.