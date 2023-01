Meeting de Keur Massar : Guy Marius Sagna met en garde contre « tout incident » - adakar.com

Guy Marius Sagna, à l’instar de milliers de partisans de Ousmane Sonko, sont actuellement présents à Keur Massar. Là-bas se tient un meeting organisé par la tête de fil de l’opposition sénégalaise.



« Je suis au meeting de Kër Massar. Les patriotes sont motivés, déterminés. Mobilisés. Mais aussi très disciplinés. Alors tout incident qui arrivera sera l’oeuvre de Macky Sal, de ses sauvageons et nervis. Mariama Sagna, nous ne t’oublions pas! », écrit Guy Marius Sagna.



A titre de rappel, le député avait déjà entonné un tel discours ce samedi. « La tactique du pouvoir est de pousser à ce que les hostilités commencent par notre camp et d’organiser des provocations pour arrêter Sonko. Le meeting de Keur Massar pourrait être émaillé de provocations comme lors du Nemekoutour à Tchiky mais avec le but d’arrêter, donc vigilance », prévenait-il. Pour le moment, aucun débordement n’est à signaler.