Coran brûlé en Suède : La grosse colère de Macky Sall qui hausse le ton ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Coran brûlé en Suède : La grosse colère de Macky Sall qui hausse le ton ! Publié le lundi 23 janvier 2023 | senenews.com

© aDakar.com par PMD

Prière du vendredi à Massalikoul Djinan

Dakar, le 13 janvier 2023 - En visite au Sénégal, le Président des Comores Azali Assoumani a effectué, en compagnie du Président Macky SALL,la prière du vendredi à la Grande Mosquée Massalikoul Djinane. Tweet

Un militant de l’extrême droite suédo-danois, très connu, Rasmus Paludan, a brûlé un exemplaire du Coran, lors d’une manifestation autorisée, ce samedi, à quelques encablures de l’ambassade de Turquie.



Un acte qui a indigné le monde musulman et fait réagir le Premier ministre suédois et l’ensemble de son gouvernement. Dans cet élan d’indignation, le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, a dénoncé dans un message sur sa page Twitter cet acte odieux.



«Je condamne très fermement l’acte odieux de l’extrémiste de droite suédois Rasmus Paludan qui a brûlé un exemplaire du Saint Coran. L’islamophobie et la haine des musulmans sont abominables et doivent être combattues sans concession»,a déclaré, le président en exercice de l’Union africaine.